As últimas informações sobre o coronavírus em Novo Progresso

“Novo boletim mostra 20 novos casos suspeitos do novo coronavírus em Novo Progresso”.

No inicio da tarde desta quarta-feira (24), a Secretaria de Saúde de Novo Progresso, divulgou boletim sobre a situação do novo coronavírus no municipio.

Os números apontam 20 casos suspeitos e já se somam 440 casos descartados para a infecção com Covid-19 em Novo Progresso. Não há registros de novos óbitos, dois foram confirmados desde inicio da pandemia com os casos confirmados na cidade. Entre os 20 novos casos , 3 não residentes em Novo Progresso.

Novos Casos



Em Novo Progresso foi diagnosticado desde então 352 casos de Covid-19, ,218 em monitoramento, 1121 já monitorados, 440 descartados.

Conforme o Boletim dos 352 casos positivo , 306 foi recuperado, 46 estão em tratamento destes 19 esta internado entre rede publica e particular.

Boletim do dia 24 de Junho de 2020

