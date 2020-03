Asfalto cede e cratera se abre na PA-136, no nordeste do Pará

Asfalto cede na PA-136 — Foto: Reprodução/ Twitter

Água também invadiu um trecho da PA-242. Mas, apesar da enxurrada, o asfalto na região não apresentou problemas.

Por conta da forte chuva que atingiu muitos municípios do nordeste paraense nessa segunda-feira (9), parte do asfalto em um trecho da PA-136 cedeu. De acordo com a Policia Militar (PM) a água invadiu a pista e dificultou o tráfego de veículos na região.

Ainda segundo a PM, a água também invadiu um trecho do quilômetro 1 da PA-242, também no nordeste do estado. Apesar da enxurrada, o asfalto na região não apresentou problemas.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) está no local realizando a segurança no local.

Em nota, o Governo do Estado informou que uma equipe da Secretaria de Transportes (Setran) foi enviada ao local para realizar a recomposição de parte da pista da PA-242. A pista será sinalizada durante a obra.

