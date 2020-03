Polícia apreende mais de 23 mil comprimidos de ecstasy em Belém

Polícia apreende cerca de 23 mil comprimidos de ecstasy e 74 pacotes de incensos contrabandeados no distrito de Icoaraci, em Belém — Foto: Polícia Militar

De acordo com a corporação, esta foi a maior apreensão da droga no Pará. Caixas de incensos contrabandeados também foram apreendidas. Uma pessoa foi presa.

A Polícia Militar realizou a apreensão de cerca de 23 mil comprimidos de ecstasy e 74 caixas de incensos contrabandeados, no último sábado (7), no distrito de Icoaraci, em Belém. De acordo com a Polícia, esta foi a maior apreensão da droga sintética já realizada no estado do Pará.

Segundo a polícia, uma denúncia anônima revelou que uma grande carga de drogas estava sendo trazida de Suriname para o Brasil em um barco, e estava ancorado no porto de Icoaraci. Uma viatura do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi ao local e encontrou a embarcação com o carregamento da droga e da mercadoria de incenso contrabandeada.

“Essa foi a maior apreensão de drogas no estado. A anterior tinha sido 14 mil comprimidos. Ela estava vindo do Suriname, era tráfico internacional de drogas”, contou Coronel Firmino, comandante do Bope

O proprietário do barco foi preso e encaminhado para a Departamento Estadual de Narcóticos (Denarc), onde foi autuado por tráfico de drogas.

Por G1 PA — Belém

