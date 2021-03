Assaltante é morto e comparsa é ferido após tentarem assaltar uma família na zona rural de Monte Alegre

Caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil em Monte Alegre — Foto: Policia Civil de Monte Alegre/Divulgação

O homem foi morto e o outro foi ferido no abdome com um facão. O caso aconteceu na noite de terça-feira (23) no Setor 9.

Um assaltante morreu e o comparsa foi ferido com facão na noite de terça-feira (23) na zona rural de Monte Alegre, no oeste do Pará. O caso aconteceu quando a dupla tentou assaltar uma família em uma fazenda no Setor 9.

De acordo com informações da polícia, os dois homens chegaram na propriedade em uma motocicleta por volta de 21h30 e anunciaram o assalto. Cada um estava com uma arma de fogo.

Ao anunciar o assalto, um dos criminosos acabou ferindo uma das vítimas – um senhor idoso – na cabeça com uma coronhada. O filho ao ver o pai machucado, pegou um facão que estava em cima da mesa e feriu o criminoso no abdome.

Após ser ferido, o assaltante fugiu do local e foi localizado pela polícia em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no KM 35, onde foi em busca de atendimento.

O outro criminoso continuou agredindo o idoso e para salvar a vida do pai, o filho utilizou novamente o facão. O homem chegou a ser socorrido, mas evoluiu à óbito no hospital.

O delegado Jair Castro, que comanda as investigações, contou que a dupla já era “conhecida da polícia” tanto por suspeita de envolvimento em crimes realizados em Santarém quanto em Alenquer.

A suspeita é que a dupla tenta ido à propriedade para roubar uma quantia de R$ 70 mil que a vítima tinha em casa.

“Conforme conversas com a vítima, ela confirmou que estava com o dinheiro, mas os indivíduos não conseguiram levar a quantia. Nesse sentido não conseguiram subtrair os bens das vítimas”, contou o delegado.

Duas armas de fogo, drogas, celulares e uma motocicleta utilizada na tentativa de assalto foram apreendidas pela polícia, além do facão utilizado pela vítima do assalto.

Foragido

Ainda segundo a polícia, o criminoso que ficou vivo além de ser “conhecido da polícia”, também há a informação que ele seja foragido da justiça. O criminoso responde pelo crime de tráfico de drogas.

“O criminoso que está vivo morava com avô na Zona Rural de Alenquer. Na tarde de terça (23) ele saiu da residência do avô, inclusive pegou a bajara do avô dizendo que ia pescar. Por volta das 21 horas ele apareceu na residência da vítima, juntamente com seu comparsa, portando duas armas de fogo e utilizando uma motocicleta”, completou o delegado.

A polícia continua as investigações para saber de quem é a moto, além de apurar se há outras pessoas envolvidas no crime.

*Colaborou Arney Barreto de Monte Alegre.

Por Dominique Cavaleiro*, G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...