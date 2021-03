Caminhão carregado com oxigênio tomba na Transamazônica entre Pacajá e Anapu

CAMINHÃO CARREGADO COM OXIGÊNIO TOMBA NA BR-230 TRANSAMAZONICA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE PACAJÁ E ANAPU. (Fotos:Facebook)

INFORMAÇÕES EM PRIMEIRA MÃO: Era por volta das 07h30 da manhã dessas Quarta-feira (24/03/2021), quando uma Guarnição com o Cabo França e Cabo Herkson da Polícia Militar, fazia rondas ostensivas na Vila Manoel Baiano que fica a cerca de 70 km do Município de Pacajá.

Ao sair da Vila a Guarnição se deparou com um Caminhão carregado com cilindros de Oxigênio que havia acabado de tombar as margens da Br-230 Transamazonica nas Proximidades da Vila é a cerca de 15 km de Anapu.

A Guarnição com o apoio de alguns Populares, ajudaram o Motorista a tirar parte da Carga, em torno de 30 Cilindros de Oxigênio que de acordo com as informações, seria para Hospital Regional Público da Transamazonica é Upa em Altamira.

Os Policiais militares de Pacajá, também teve apoio da Polícia Militar é do departamento de trânsito do Município de Anapu. Segundo informações, o caminhão acabou tombando devido o travamento das rodas.

Pelo menos dois cilindros acabou quebrando a válvula e por estarem presos em uma fita e serem muito pesados, tiveram que esperar o maquinário certo para fazer a retirada dos outros Cilindros e destombar o Caminhão.

Parte da carga de Oxigênio foi retirada e colocada em outro caminhão pequeno e seguir imediatamente para Altamira. O restante da carga não foi retirado até o momento devido a eminência de danificar a válvula e ter a perca do material.

