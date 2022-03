Ônibus escolar sofre acidente com alunos em castelo de Sonhos;Por pouco uma Tragédia,diz morador

(Fotos: Via WhatsApp) – Falta de manutenção em micro ônibus escolar provoca acidente em uma vicinal no distrito de Castelo de Sonhos, município de Altamira no Pará. Por pouco não aconteceu uma tragédia!

Nesta segunda-feira,21 de março de 2022, o micro ônibus escolar que transporta alunos e professores para rede municipal do distrito de Altamira, sofreu um acidente na zona rural do distrito porque apresentou problemas precisamente na entrada de uma ponte na vicinal Esperança IV.

Ônibus Escolar sofre acidente com alunos em Castelo de Sonhos (Altamira -PA)https://t.co/q049uwDDWu pic.twitter.com/30IMIbJ2wr — Jornal Folha do Progresso (@NpJornal) March 21, 2022

Conforme relatos de morador, o ônibus é velho e sem condições de trafegar, o acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (21), e foi por pouco que não aconteceu uma tragédia, entre 25 a 30 alunos estavam no ônibus, o veículo ficou pendurado, faltou pouco para descer a ribanceira.

Ouça o áudio

Distrito Abandonado

Ainda conforme relatos do morador, o distrito está abandonado pelas autoridades, que foi por Deus que não aconteceu uma tragédia, “nossa comunidade está abandonada”, as vias públicas do distrito e as vicinais estão intrafegáveis, argumentou o morador para o Jornal Folha do Progresso.

As pessoas já não aguentam mais tanto descaso, e já esperam há tempos uma solução por parte da prefeitura municipal.

Depois dessa situação, alunos até temem em ir para escola, em um transporte sem as mínimas condições de uso.

ÔNIBUS QUASSE DESCE A LADEIRA

