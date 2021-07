Assaltantes amarram vítimas e roubam diversos objetos em ramal de Jacareacanga (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Eles foram levados até o local do roubo, onde as vítimas, que ainda estavam amarradas, reconheceram-nos. Á vista da situação, os dois foram conduzidos para a delegacia. Ao chegar lá, os policias fizeram uma busca minuciosa no veículo e nas mochilas; desse modo, foram encontrados, além dos itens citados acima, os pertences das vítimas:

Diante da situação, foi feita a abordagem, e os dois homens foram localizados. Na ocasião, a polícia encontrou, com eles, um revólver calibre 20 com 3 munições intactas, além de uma quantia de, aproximadamente, 30 gramas de substância análoga à maconha.

A guarnição localizou os dois após receber a denúncia de que estava ocorrendo um assalto naquela localidade. De imediato, os militares pediram apoio das polícias de Jacareacanga e Mamãe Anã. Assim, dirigiram-se para o local do fato. No caminho, avistaram um veículo aparentando suspeita.

Uma dupla, identificada pelos prenomes Gerson e Jorge, foi presa, na noite da última quarta-feira (30), por volta das 21 h, suspeitas de praticar um assalto às proximidades do ramal do Mamãe Anã, em Jacareacanga (PA).

