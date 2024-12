Grave acidente deixa uma pessoa morta e duas feridas em Altamira | PA

Foto: Reprodução | A condutora de um veículo branco, identificada como Eliane da Cruz Ferreira, morreu no local.

Um grave acidente de trânsito foi registrado na madrugada deste sábado (14), por volta das 3h, no cruzamento entre a Rua Dragão do Mar e a Travessa Castanhal, no bairro Premem, em Altamira, sudoeste do Pará. A condutora de um veículo branco, identificada como Eliane da Cruz Ferreira, morreu no local.

De acordo com relatos de testemunhas, a colisão envolveu dois veículos: um carro branco e outro cinza. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a gravidade do impacto.

O Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) foi acionado e esteve no local do acidente. No veículo branco, havia três ocupantes, incluindo Eliane. As outras duas pessoas foram socorridas com ferimentos pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU, sendo encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Testemunhas contaram para nossa equipe de reportagem que o condutor do carro cinza, ao perceber a morte da vítima, fugiu do local, abandonando o veículo. Agentes do Demutran realizaram os primeiros atendimentos e acionaram a Polícia Civil e a Polícia Científica para realizar a perícia e a remoção do corpo de Eliane. O caso foi registrado na delegacia de Altamira, que dará prosseguimento às investigações. Até a manhã deste sábado, os dois veículos permaneciam onde aconteceu a colisão.

Fonte: Confirma Notícia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/12/2024/10:00:14

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...