Assaltantes de ônibus na Transamazônica são presos em Mendilândia

ASSALTANTES DE ÔNIBUS NA BR-230 SÃO PRESOS PELA POLÍCIA MILITAR DE MEDICILÂNDIA.

No início da Tarde de Ontem Terça-feira (12/02/2019), Por Volta das 13:00hrs, Uma Guarnição da Polícia Militar de Medicilândia em incursões no Km 100 da Br-230 Transamazonica, se deparam Com três homens a pé que ao Avistar a Viatura os mesmo demonstraram Um Comportamento de nervosismo e Um deles que foi Identificado Como ” JOSIAS DOS SANTOS GONÇALVES (Vulgo Doró), Saiu em Fuga Por dentro da Mata.

Dois deles que foram identificados como “SUED FARIAS GUIMARÃES JÚNIOR é BRUNO DO CARMO SILVA”, foram abordados Pela Guarnição, onde foram informado que o indivíduo que fugiu pela mata estaria Armado Com Arma de fogo de fabricação Caseira após a abordagem, os dois indivíduos foram encaminhados Para a Delegacia.

Em depoimento Confessaram que durante a noite de Segunda-feira (11/02/2019), na Altura do km 107, eles iriam realizar mais Uma Assalto nos Ônibus que passasse pela Transamazonica, Mais se deparam Novamente Com a Viatura da Polícia Militar que estava fazendo Rondas Pela BR-230 e foram abordados, Como eles avistaram a Guarnição eles teria jogado as Armas e suas Balaclava ( mascaras), no Mato é como não foram encontrados nada com eles foram liberados é desistiram de fazer o Assalto.

Na tarde de Ontem, os mesmo Voltaram até o local, Para buscar as Armas e o resto do Material, foi quando a Polícia Militar se depararam com eles e a Casa Caiu. Ainda de acordo com as informações, Também em depoimento disseram que foram eles com a ajuda de mais dois, que tentaram Assaltar o Micro Ônibus na Ponte do km 94, onde terminou com um passageiro baleado no ombro. Os mesmo estão a disposição da Justiça.

(Resumo da informação é texto Carlos Calaça com informações da Polícia Militar de Medicilândia)

