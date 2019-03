BR-163:Bloqueio de 8 mil caminhões no Mato Grosso é mantido até sexta-feira, dia 8.

(Foto: PRF/ Divulgação)- Segundo a Policia Rodoviária Federal cerca de 8 mil caminhões estão parados em bloqueio em Mato Grosso

Inicialmente o bloqueio tinha esta terça-feira (05), para ser liberado, devido a intensidade de chuvas no Pará foi estendida para sexta-feira (08) o bloqueio de cerca de 8 mil caminhões nos municípios de Guarantã do Norte, Matupá e Peixoto de Azevedo, em Mato Grosso.

Nota DNIT

De acordo com o DNIT esta previsto para próxima sexta-feira, 8 de março, a liberação dos trechos críticos da BR-163/PA , todo trecho estarão recuperados e o trânsito voltará a fluir.

Pela manhã, será feita a liberação dos caminhões descarregados que retornam de Miritituba/PA para o MT. Após o fim da fila norte, o tráfego será reiniciado pelos veículos que aguardam na direção contrária, ainda carregados, com destino aos portos. No mesmo dia, será liberado tráfego de caminhões a partir de Guarantã /MT. Durante o inverno, o trânsito ocorrerá alternadamente em sentido único.

Congestionamento

Segundo o cálculo da Polícia Rodoviária Federal (PRF) 8 mil caminhões aguardam para seguir viagem no Mato Grosso rumo aos portos do Pará, no território paraense a estimativa que mais de 3 mil caminhões estão parados no trecho sem pavimento da rodovia. Caso as chuvas insistam em cair (inverno amazônico) pela região o congestionamento de caminhões na rodovia vai continuar.

No Mato Grosso , os motoristas aguardam a liberação em redes de postos de gasolina, onde há maior estrutura física. “A maioria dos motoristas está tranquila e de acordo que o ideal é permanecer em Mato Grosso”, divulgou PRF.

Já no estado do Pará motorista fecharam a rodovia nas proximidades da Comunidade de Santa Julia, eles afirmam estar mais de uma semana abandonados sem alimentação e agua, o bloqueio abre de duas em duas horas, divulgou.

Leia:Abandonados na BR 163 Caminhoneiros pedem socorro e ameaçam bloquear rodovia

Abastecimento

De acordo com Leonardo Leitão Ramos, chefe da 6ª delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Mato Grosso, divulgou para o Canal Rural, há cerca de 350 quilômetros da BR-163, entre Guarantã do Norte e Novo Progresso (PA), em boas condições de trânsito. Com isso, a passagem de caminhões que estão programados para realizar entregas até Novo Progresso podem passar a barreira da PRF.

Mesmo com essa liberação, muitos seguem sem poder seguir pelo Arco Norte, já que a maioria dos motoristas tem como destino o Porto de Miritituba. Para poder chegar até lá, o único trajeto disponível passa pelo trecho entre Novo Progresso e Morais Almeida, ambos no Pará, que está bloqueado por conta de atoleiros.

“Como nós iniciamos o bloqueio em Guarantã do Norte na noite do sábado (dia 2), há caminhoneiros que estão parados em Mato Grosso há pelo menos três dias. Isso sem contar os motoristas que já estavam parados por iniciativa própria, pois sabiam que se prosseguissem pela BR-163 ficariam presos nos atoleiros do Pará”, comentou. Os motoristas transportam principalmente soja, mas há carretas com produtos como verduras e combustível para aviação.

