Assaltantes rendem funcionários e roubam ovos de Páscoa em loja de chocolate em Cuiabá

Enquanto um dos homens, armado, vasculha o caixa e rouba dinheiro e aparelhos celulares, o outro, com uma sacola de ração, sai escolhendo chocolates, bombons e ovos de páscoa e leva os produtos.

Uma loja de chocolates foi assaltada nessa quarta-feira (31), no Bairro Jardim Imperial, em Cuiabá. Os assaltantes renderam os funcionários e levaram chocolates e ovos de páscoa. (As informações são do Kethlyn Moraes, g1 MT).

Dois homens entraram no estabelecimento, onde estavam duas funcionárias e anunciaram o roubo, de acordo com a Polícia Militar. Um deles estava armado e colocou a arma em cima do balcão da atendente, para ameaçá-la.

Um vídeo da câmera de segurança mostra esse momento em que os dois suspeitos entram no estabelecimento e um deles já vai direto para o caixa.

Na hora, ele aponta para a prateleira, indicando para o comparsa ir pegar os produtos. O outro suspeito já entrou na loja com uma sacola embaixo do braço.

Enquanto o homem armado vasculha o caixa e rouba dinheiro e aparelhos celulares, o outro, com uma sacola de ração, sai escolhendo chocolates, bombons e ovos de páscoa.

Ele começa colocando os chocolates mais baratos dentro da sacola e depois vai para a prateleira que está com os ovos mais caros, começa a escolher vai pegando um de cada.

Na imagem ainda dá pra ver ele saindo com a sacola lotada de chocolates.

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) investiga o roubo.

