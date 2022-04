Qualificação: programa Microsoft Conecta+ oferece cursos gratuitos na área de tecnologia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os participantes que buscam oportunidades no mercado de trabalho também podem cadastrar o seu currículo na plataforma Modern Talent Hub e ficar visível para as empresas parceiras do programa que tiverem vagas disponíveis na área de tecnologia.

Cursos on-line sobre tecnologia com certificado estão sendo oferecidos gratuitamente pelo Microsoft Conecta+ . Apresentadas em trilhas de conhecimento, as formações são sobre o serviço em nuvem Microsoft Azure, Business Applications e Segurança para níveis iniciante, intermediário e avançado.

You May Also Like