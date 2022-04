Fogo muito fogo em uma loja no Centro de Itaituba, perda total segundo o corpo de bombeiros

Tv online Itaituba 1 de abril de 2022 por Yokin Paranatinga (Foto:Repórter)

Era por volta das 21:30 horas da noite de quinta-feira (31), quando um morador que reside ao lado do prédio que pegou fogo, local esse na Lauro Sodré no Centro de Itaituba-Pará, o senhor informou que percebeu que dentro da loja estava acontecendo algo muito errado ”Cheiro estranho de coisa queimando”, segundo ele informou a nossa reportagem do Site Tv online Itaituba, que viu saindo muita fumaça do interior da loja de confecções e logo de imediato acionou o Corpo de Bombeiros, a equipe de militares agiram rapidamente na ocorrência e logo o fogo foi controlado, os moradores das proximidades estavam desesperados devido as chamas, o trabalho foi intenso pela equipe, que com êxito conseguiram cumprir a missão. (As informações são da Tv online Itaituba).

O incêndio teria iniciado em um painel da parte elétrica e se alastrando rapidamente pelo forro da empresa. Foram preciso três viaturas de combate a incêndio do CORPO DE BOMBEIROS para auxiliar na ocorrência.

Até o fechamento dessa matéria não se sabe o motivo do incêndio no estabelecimento, apenas danos matérias segundo informações do Corpo de Bombeiros do 7° GBM de Itaituba-Pará.

Jornal Folha do Progresso em 01/04/2022/09:27:10

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...