Assaltos na Ponte do Jardim América aterrorizam Moradores

Matagal toma conta e deixa as pessoas sob risco de assalto -facilitando a vida dos bandidos – (Foto: Jornal Folha do Progresso).

A situação é especialmente perigosa para os usuários da ponte.

Onda de assaltos aumenta e assusta moradores de novo Progresso em especial os moradores do Bairro Jardim América.

O problema tem acontecido na Ponte da Avenida Cristalina , principal avenida que liga a cidade até o bairro.

De acordo com os moradores, os assaltos estão sendo frequentes. “Estamos presenciando diariamente assaltos na ponte e nas imediações. Os bandidos estão atacando eles não escolhem as pessoas, após as 20h00mn o perigo aumenta no último dia 30 de janeiro, por volta das 21h. “Meu vizinho teve a casa roubada , levaram a televisão e tentaram roubar o seu veículo nesta semana”. na ponte “levaram minha motocicleta e o meu celular, desabafa A.R.B, 30 anos”.

Na noite desta segunda-feira (04) a funcionaria de 21 anos, estava a caminho de volta do trabalho, por volta das 23h, quando foi abordada por dois adolescentes armados em cima da ponte. A vítima teve o seu celular , motocicleta e mochila roubados. “Depois do ocorrido, vou ter que parar de trabalhar ou ir acompanhada pelos meus pais, ou algum membro da família. Tenho medo de passar aqui sozinha”, declara a Jovem.

O mesmo senhor que teve dois celulares roubados dentro de casa e o veiculo arrombado para roubar, morador do bairro enviou mensagem via whatsapp (93) 984046835 para o Jornal Folha do Progresso, disse que as pessoas de bem estão presas e os bandidos nas ruas.

“Estamos nos tornando prisioneiros, nem mesmo dentro de nossas casas eles respeitam. O papel foi invertido. Estão assaltando à noite enquanto a gente dorme. Nem mesmo os que praticam a lei querem se envolver e eu os compreendo, pois não adianta prender agora e soltar daqui a pouco. Temos é que lutar por um novo código civil, o nosso e retrógrado. Que os advogados e juízes pensassem bem antes de colocar delinquentes de volta na rua”.

Os moradores dizem ainda que a situação se agravou por conta da precária iluminação do matagal aos arredores da ponte e que da acesso ao bairro.

Após a posse do novo Governo em Janeiro deste ano, foi lançado uma campanha no estado para combater o crime em todos os municípios – Novo Progresso foi reforçado com guarnições do Patrulha do TATICO , que visa o combate dos crimes ao patrimônio.

É importante que a população ligue para o Disque-Denúncia (190) ou via WhatsApp (93) 98407 8177 / 98409 0039 para caso tenha qualquer informação sobre os suspeitos que agem na região. O sigilo e o anonimato são garantidos.

