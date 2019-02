Após agredir esposa grávida, homem recebe ‘corretivo’ de populares (Foto: Reprodução)

Um homem identificado como Igor Alves da Silva foi espancado após agredir com vários socos sua esposa que está grávida de dois meses. A agressão aconteceu na casa do casal, na cidade de Imperatriz, no Maranhão.

Com os gritos da mulher, dois homens que passavam pela rua, interviram na situação, espancando Igor. Após o ‘corretivo’, ele ficou com o rosto praticamente desfigurado.

A polícia foi chamada ao local e ao chegar os dois homens já tinham ido embora. A esposa estava na casa de uma vizinha e o marido estava trancado em casa. Os policiais precisaram arrombar a porta para fazer a prisão do agressor.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Fonte:(Por Diario Online)

