Ação policial termina com sete mortos em Acará, no Pará

Investigação da Polícia Civil levou a grupo que planejava assaltar duas agências bancária no municípionesta terça-feira, 5.

Operação da Polícia Civil deixou sete pessoas mortas nesta terça-feira (5), em Acará, nordeste do Pará. A ação policial ocorreu para prender integrantes de grupo de assaltantes que planejavam roubar duas agências bancárias no município.

De acordo com a Polícia, os suspeitos foram abordado em uma estrada vicinal, na zona rural do município. Ainda segundo a Polícia, no momento da abordagem, os suspeitos efetuaram disparos contra os policiais, que revidaram aos tiros e atingiram sete pessoas. Eles ainda chegaram a ser socorridos, mas não resistiram.

Segundo o delegado Ricardo Rosário, da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), após uma semana de investigação, a Polícia Civil chegou ao local exato onde os assaltantes estavam escondidos. Eles planejaram assaltar duas agências bancárias de Acará nesta terça-feira.

“Aguardamos eles saíram do local onde estavam escondidos na região para abordá-los no ramal, para segurança dos moradores da região, antes que os assaltantes chegassem à área urbana do município”, ressaltou o delegado.

A operação foi efetuada por policiais civis da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) e Grupo de Pronto-Emprego (GPE).

