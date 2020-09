Associação do Pará processa Tik Tok e pede indenização de R$ 100 milhões

Associação com sede em Belém, está processando o Tik Tok por práticas abusivas. | Foto:Reprodução

A Associação de Educação, Cultura, Proteção e Defesa do Consumidor, Contribuinte e Meio Ambiente do Brasil (Adecambrasil), com sede em Belém, entrou em uma ação coletiva contra o popular aplicativo Tik Tok. As informações são do portal Jeso Carneiro.

O processo está em tramitação desde julho deste ano, na Justiça do Pará. O aplicativo está sendo denunciado por práticas abusivas contra crianças e adolescentes, além de violações a direitos básicos dos consumidores.

De acordo com Jeso Carneiro, a Adecambrasil pede, na ação coletiva de consumo (com pedido de liminar), indenização por danos morais de R$ 100 milhões da ByteDance Brasil Tecnologia, que representa no Brasil o TikTok.

O aplicativo ganhou ainda mais força e notoriedade durante a pandemia. Segundo pesquisa da Sensor Tower, foram mais de 315 milhões novos downloads no 1º trimestre deste ano, o maior já registrado em um único trimestre, com mais de 2,2 bilhões de usuários espalhados por todo o mundo.

