Oficial da PM é sequestrado, torturado e morto a tiros; corpo foi encontrado em porta-malas de veículo

(Foto: Reprodução)– O assassinato do PM Gabriel Thomaz Feuerstein Fadel, de 26 anos, tem gerado uma intensa mobilização por parte das autoridades policiais em Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O jovem policial foi vítima de um sequestro seguido de tortura e execução a tiros, cujo corpo foi encontrado dentro de um veículo na tarde de domingo (31), por volta das 17 horas.

Segundo informações divulgadas pelas autoridades, o chamado para o local ocorreu após relatos de disparos de arma de fogo em uma invasão da cidade, na Rua Mauro Medeiros Damas.

Ao chegar ao local, a polícia encontrou um veículo com marcas de sangue e estojos próximos, e, ao abrir o porta-malas, descobriu o corpo de Gabriel. Contudo, devido ao estado de desfiguração do corpo, a identificação imediata não foi possível.

O delegado Ivan da Silva, de Almirante Tamandaré, responsável pelo caso, explicou que o corpo apresentava graves ferimentos, o que dificultou a identificação no local.

Após encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) e submetido a exames, a identidade de Gabriel foi confirmada por meio de impressão digital, por volta das 16 horas de segunda-feira.

Além do ocorrido, os policiais prestaram socorro a um homem que alegou ter sido agredido e que foi internado posteriormente em um hospital de Curitiba, onde permanece sob a guarda dos policiais.

A Polícia Civil já está trabalhando em diversas linhas de investigação, mas o delegado responsável optou por não divulgar informações detalhadas sobre o andamento das investigações para não comprometer o desfecho do caso.

O soldado Gabriel Fadel fazia parte da última turma de policiais militares, formada em setembro de 2023, e era filho de um coronel da PM aposentado.

A Polícia Militar lamentou profundamente a perda do soldado Fadel e expressou solidariedade aos familiares e amigos, comprometendo-se a cooperar com as investigações para esclarecer o crime e levar os responsáveis à justiça.

Fonte: Portal Boletim e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/04/2024/08:28:22

