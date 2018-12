Associação Nova Vitoria comunica Assentados do Terra Nossa para visita do INCRA

[Superintendente do Incra Elizângela Gemaque de Almeida ,Marcia, Hodeti e Suedinha em Santarém-Foto Reprodução] –

Associação dos Produtores e Produtoras Rurais Nova Vitoria (APRNV) do Assentamento Terra Nossa convida assentados e ocupantes do PDS Terra Nossa para importante procedimento que acontecerá nos dias 19,20,21 de Dezembro de 2018, com presença de servidores do INCRA em atendimento ao Programa de Documentação de interesse dos assentados e ocupantes do assentamento Terra Nossa.

O atendimento será em na comunidade dos assentados onde será tratado em visitas sobre os seguintes temas; DAP -CCU -FOMENTO -REGULARIZAÇÃO DOS OCUPANTES.

Com o objetivo de aperfeiçoar os processos democráticos que permitem a construção conjunta de políticas públicas entre governo e sociedade, o Incra disponibilizou os servidores Rubens François e Luiz Fernando para esta etapa de visitas no PDS.

Maria Marcia E. de Melo convida a todos os assentados e ocupantes para importante procedimentos. “É importante a participação de todos!

Marcia adiantou ao Jornal Folha do progresso que esta entregando aos assentados os CCU dos que faltavam. Esta conquista foi durante a semana em visita ao INCRA em Santarém.

A entidade representada pela liderança de Marcia, já conseguiu a liberação de recursos para residenciais (casa) dos assentados, a energia (luz Para Todos) aguarda o licenciamento Ambiental para iniciar as obras. Nosso objetivo é regulamentar o assentado em conjunto com o INCRA para dar segurança jurídica e estrutura para todos viverem na terra,comentou.

Fonte:Redação Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...