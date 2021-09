Extensão de rede de água beneficia moradores do bairro Tom da Alegria em Novo Progresso

(Foto:Reprodução) – Levar água com qualidade e regularidade para as famílias em Novo Progresso é um dos principais propósitos de atuação da concessionária responsável pelo fornecimento de água no município, a Águas de Novo Progresso. A equipe da concessionária atua de forma intensa, as obras e melhorias fazem parte do pacote de obra que busca acompanhar o crescimento populacional do município.

Cerca de 180 metros de extensão de rede foram realizados durante uma interligação na última semana, no bairro Tom da Alegria e, deve beneficiar mais de 25 famílias.

“O nosso trabalho é bastante dinâmico, estamos seguindo um extenso cronograma de obras que visa atender a todos. Neste ano, entregamos um novo poço tubular profundo ao Distrito do KM Mil, estamos duplicando a adutora de água bruta, entre outras ações que beneficiam diretamente toda a comunidade”, pontuou André Borges, supervisor da Águas de Novo Progresso.

Para garantir a qualidade e atender a todos os parâmetros de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde, que determina os padrões de água para consumo humano no Brasil, a Águas de Novo Progresso exerce um rigoroso controle no processo de tratamento e distribuição de água por meio de análises em laboratório. O monitoramento de qualidade da água começa desde a captação até a rede de distribuição.

A equipe da Águas de Novo Progresso fica à disposição de toda comunidade 24h por dia, sempre que moradores identificarem vazamentos, ligações clandestinas ou até mesmo algum problema na rede de distribuição, podem informar a concessionária pelo 0800 647 6060 para ligações de telefone fixos e celular. A Águas de Novo Progresso também disponibiliza o atendimento via WhatsApp pelo número (66) 9 9724-2963. A ferramenta está disponível de segunda a sexta-feira das 7h00 às 22h00.

Fonte:Ascom Águas de Novo Progresso

