Atacado por bandidos na BR 163, motorista mostra marcas de tiros em caminhão: “Só Jesus na causa”

(Foto: Via WhatsApp)- Um vídeo que começou a circular na tarde desta quinta-feira, 24 de novembro de 2022, em grupos de WhatsApp da região mostra um motorista relatando que foi atacado por bandidos na rodovia BR 163, no trecho entre novo Progresso e Castelo de Sonhos, no Pará.

O caminhoneiro reclama da violência no trecho e agradece a Deus pelo livramento, ao mesmo tempo, em que mostra as marcas de tiros na parte frontal e atingindo o radiador do veículo. “Só Jesus na causa”, desabafa ele.

Também tiraram todo tipo de segurança nesta região, policia rodoviária federal que ficavam em certos trechos, o cara passa qualquer hora não ver nada, ficou bom para os bandidos, e o povo brigando para ter nova eleição, tá na hora dos políticos da região se movimentarem e tomarem providencia, a PRF tem que ficar e dar segurança para nós, relatou motorista ao Jornal Folha do Progresso.

Leia também:Veja nomes dos manifestantes que foram alvo da Polícia Federal e PRF em Novo Progresso

Os relatos de veículos atingido por disparo de arma de fogo, vem desde a segunda (21), os bandidos agem em pontos diferentes, já houve relatos no município do trairão, Castelo de Sonhos, Moraes Almeida, o último foi por volta das 17h00min, entre o distrito de Vila Isol e a comunidade de Carro velho na rodovia BR 163 em Novo Progresso.

Assista ao video

Investigação

Conforme informação coletada pelo Jornal Folha do Progresso, a procedentes que uma facção foi contratada para realizar os alvos, com objetivo de intimidar os motoristas para pararem os caminhões. A PRF, desobstruiu vários pontos de rodovias fechadas durante a semana, a estratégia agora é intimidar os motoristas. A investigação apura de onde vem a fonte que financia o vandalismo.

Por:Jornal Folha do Progresso em 25/11/2022/07:05:53

Veja galeria de fotos

Este slideshow necessita de JavaScript.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...