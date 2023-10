Atendendo ao Centrão, Lula demite presidente da Caixa Econômica Federal

A presidência do banco era objeto de desejo há meses por parte de partidos quer compõem o Centrão – (Foto:Ricardo Stuckert/PR).

Em mais um desdobramento das negociações com o Congresso, o presidente Lula aceitou demitir a presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano. Em decisão anunciada esta quarta-feira (25), o presidente demitiu a experiente economista do cargo de presidente do banco estatal. A notícia veio após uma reunião realizada no Palácio do Planalto, no final da manhã.

Rita Serrano era funcionária de carreira da Caixa desde 1989 e ocupava a presidência da instituição desde janeiro, após uma passagem pelo Conselho de Administração do banco.

O Palácio do Planalto confirmou a nomeação do economista Carlos Vieira Fernandes, servidor da Caixa e com experiência em cargos de confiança em ministérios associados a partidos do Centrão em anos anteriores, como o novo presidente da Caixa.

A mudança na liderança da Caixa já era amplamente esperada e estava no radar de interlocutores políticos. A presidência do banco era objeto de desejo há meses por parte de partidos quer compõem o Centrão, em busca de apoio para o governo Lula no Congresso.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), havia indicado previamente que o comando da Caixa estava sendo negociado como parte do esforço para ampliar a base parlamentar do Palácio do Planalto.

Além da presidência, os partidos do Centrão também visam indicar substitutos para as vice-presidências da Caixa. No entanto, a confirmação dessas substituições deve ocorrer após reuniões futuras entre Lula e Lira ao longo desta semana.

O Centrão, um bloco de partidos tradicionalmente conhecido por apoiar o governo federal em troca de cargos e recursos do orçamento público, tem buscado conquistar o controle de órgãos públicos, como os Correios e a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), desde julho.

