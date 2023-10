Regional de Marabá promove campanha ‘Doadores de Esperança’ para incentivar a doação de sangue

O sangue coletado será utilizado nos procedimentos clínicos de média e alta complexidade executados na instituição

O Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, referência na região de integração de Carajás, inicia nesta quarta-feira ( 25), a campanha de doação de sangue “Doadores de Esperança”. A iniciativa conta com a parceria da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) e visa fortalecer os estoques de sangue da instituição.

Interessados em demonstrar solidariedade têm a oportunidade de fazer a diferença, dirigindo-se ao Hemopa até a próxima sexta-feira, dia 27. Ao realizar sua doação, basta mencionar o código 986 para direcionar generosamente o sangue doado ao hospital. Esse sangue desempenhará um papel vital em procedimentos médicos de média e alta complexidade, muitas vezes necessários para os pacientes internados na unidade.

A enfermeira Crisíla Reis, que atua na agência transfusional do hospital, destacou a importância vital das doações de sangue para o sucesso dos procedimentos realizados na instituição. “O sangue doado ao Hemopa em Marabá é empregado no hospital para realizar transfusões sanguíneas que desempenham um papel crucial no tratamento de pacientes submetidos a cirurgias, procedimentos de diálise, recém-nascidos prematuros e em diversas situações clínicas de extrema sensibilidade”, explicou.

Socorro Leão, médica que atua na unidade do Governo do Pará, esclareceu que a doação de sangue é um ato que salva vidas. “Uma única bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas, ou bem mais quando atende recém-nascidos, demonstrando o impacto que um gesto tão simples pode ter na recuperação de inúmeros pacientes. Ao doar você não apenas ajuda a aliviar o sofrimento de várias pessoas, mas contribui para a uma sociedade mais solidária e comprometida com o bem-estar de todos”, ressaltou.

A médica ainda explicou que a campanha de doação faz parte das comemorações de 17 anos do hospital, comemorada no dia 19 de outubro. “Essa é uma maneira significativa de celebrar o aniversário da unidade, reforçando nosso compromisso de servir à comunidade e garantir que o hospital continue sendo uma iniciativa de excelência em atendimento médico e cuidados de saúde para todos os paraenses”, relatou.

Conscientização – O Comitê Transfusional do Regional do Sudeste tem se destacado na região ao realizar ações de conscientização sobre a importância da doação de sangue. Com o objetivo de estimular a doação, a instituição tem promovido palestras de conscientização em escolas e diversas outras instituições, distribuindo material informativo que visa sensibilizar a comunidade para a causa.

Alan Ferreira, diretor assistencial da instituição, relatou que as ações de conscientização realizadas pelo hospital, fortalecem a cultura de doação de sangue na região. “A comunidade tem respondido de maneira positiva nossas campanhas, contribuindo para a melhoria da assistência na região. Estamos comprometidos em continuar ampliando essas ações de incentivo à doação de sangue, e convidamos doadores a se juntarem a nós nessa causa nobre”, enfatizou.

Conheça os requisitos para ser um doador de sangue

Idade: Entre 16 e 69 anos (menores devem ser acompanhados do responsável legal);

Peso mínimo: 50kg;

Precisa estar alimentado e descansado;

Evite o consumo de bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas;

Abstenha-se de exercícios físicos intensos nas últimas 24 horas;

Se testar positivo para a Covid-19, pode doar após 10 dias da recuperação total. Caso tenha tido contato com pessoas infectadas, sem apresentar sintomas, pode doar após 7 dias.

Doação: Aqueles que desejam participar da campanha, podem se encaminhar ao Hemopa de Marabá, situado na rodovia Transamazônica, quadra 12, s/n, no bairro Amapá. A coleta de sangue pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Perfil – O Hospital Regional do Sudeste pertence ao Governo do Pará, é gerenciado pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). É referência para procedimentos de média e alta complexidade para mais de 1 milhão de pessoas, em 22 municípios da região.

