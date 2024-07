Atirador do atentado contra Trump foi em campo de tiro antes do ataque

Identificado atirador suspeito de ferir Trump em comício- (Foto:REUTERS)

Investigadores já conduziram quase 100 entrevistas com agentes da lei, participantes do evento e outras testemunhas sobre o suspeito

O atirador do atentado contra Donald Trump, Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, foi a um campo de tiro na Pensilvânia na sexta-feira (12), de acordo com um funcionário da lei.

Na manhã de sábado (13), o atirador foi a um estabelecimento de produtos para casa e construção civil e comprou uma escada de um metro e meio antes de ir a uma loja de armas e comprar 50 cartuchos de munição, afirmou a fonte.

Mais tarde, Crooks dirigiu até o local do comício em Butler, onde a CNN relatou anteriormente que ele foi localizado pelas autoridades locais agindo de forma suspeita pelos magnetômetros fora do evento. Depois, ele não foi localizado novamente até que estivesse em cima do telhado.

As autoridades ainda estão trabalhando para reconstituir todas as atividades dele nos dias que antecederam o tiroteio e pediram ajuda ao público para traçar um quadro completo de seus movimentos.

O FBI também obteve acesso ao telefone de Crooks, informou a organização em comunicado nesta segunda-feira (15).

Os dispositivos eletrônicos do atirador estão sendo analisados e sua casa e seu carro revistos, segundo o órgão.

Os investigadores também conduziram “quase 100 entrevistas com agentes da lei, participantes do evento e outras testemunhas. Esse trabalho continua”, eles afirmaram.

As etapas de apuração fazem parte da investigação inicial do FBI sobre o tiroteio no sábado (13) em um comício de Trump, que está sendo investigado como uma tentativa de assassinato contra o ex-presidente Donald Trump e potencial terrorismo doméstico.

As autoridades disseram anteriormente que acreditam que Crooks agiu sozinho e que ainda não foram capazes de identificar o motivo do tiroteio.

Quem é Thomas Matthew Crooks?

Thomas Matthew Crooks morava no subúrbio de Bethel Park, em Pittsburgh, a cerca de uma hora de carro ao sul do comício de Trump, onde autoridades policiais dizem que ele atirou no ex-presidente.

A CNN entrevistou mais de meia dúzia de ex-colegas de classe e vizinhos do jovem, que o retrataram como quieto e indiferente. Colegas de classe se lembraram dele como um “desajustado” no ensino médio.

Além disso, uma revisão de registros públicos sugere que ele pode ter tido inclinações políticas divergentes, se registrando para votar como republicano, mas fazendo uma pequena doação para um grupo de inclinação democrata.

Fonte:CNN

