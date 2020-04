Ativista Greta Thunberg ajuda a lançar iniciativa para proteger crianças da covid-19

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Ela afetará todas as crianças, agora e no longo prazo, mas grupos vulneráveis serão mais impactados.”

A ativista da causa ambiental Greta Thunberg voltou sua atenção ao coronavírus nesta quinta-feira, ajudando a lançar uma campanha com a Organização das Nações Unidas (ONU) para ajudar a proteger as crianças da pandemia com a compra de sabonete, máscaras e luvas.

