Justiça da Tailândia condena brasileira presa por tráfico internacional de drogas; veja a pena

Brasileira foi condenada a 9 anos e seis meses de prisão (Foto: reprodução / via Portal Mídia em Ação)

Sentença foi proferida na quarta-feira (11). Os advogados agora tentarão a extradição de Mary Hellen, para que ela possa cumprir a pena no Brasil.

Presa no dia 14 de fevereiro deste ano, no aeroporto de Bangkok, na Tailândia, ao ser flagrada transportando cocaína na bagagem, a brasileira Mary Hellen Coelho Silva já sabe quanto tempo deve ficar atrás das grades. Ela foi condenada nesta quarta-feira (11) pela justiça tailandesa a 9 anos e seis meses de prisão, de acordo com Kaelly Cavoli Moreira, uma das advogadas de defesa da jovem. (As informações são do G1 Sul de Minas).

A defesa de Mary Hellen aguarda o recebimento da sentença completa, e só tomou conhecimento da decisão na madrugada desta quinta-feira (12) por meio de um e-mail do consulado brasileiro. Para Kaelly Moreira, a pena estipulada é “muito positiva” e “melhor” do que a esperada pela defesa.

“Nós estávamos contando com 50 anos de prisão, mas já tínhamos descartado a pena de morte e a prisão perpétua. Estamos caminhando para uma pena humana, o mundo precisa ir na contramão de penas desumanas”, afirmou.

Com a mudança na lei contra o tráfico de drogas na Tailândia, em 2021, a pena máxima para o tráfico de cocaína no país passou a ser de 15 anos de prisão. Em relação à condenação da brasileira, 2 anos são por crime civil, e 7 anos e 6 meses são por crime penal.

Os advogados agora tentarão a extradição da jovem, para que ela possa cumprir a pena no Brasil.

Além de Mary Hellen, outros dois brasileiros foram presos na Tailândia no dia 14 de fevereiro deste ano. Ao todo, eles transportavam 15,5 quilos de cocaína, com valor equivalente a cerca de R$ 7,5 milhões.

O Itamaraty informou que, por meio da embaixada de Bangkok, acompanha a situação e presta toda assistência aos brasileiros.

