Ativista realiza protesto com tinta vermelha no SAE/CTA de Marabá | PA

Foto: Reprodução | O ato foi motivado pela suposta falta de medicamentos para pacientes com HIV/AIDS, situação que, segundo ele, tem sido alvo de denúncias. Secretaria de Saúde afirma que fornecimento de medicamentos está sendo garantido.

Na manhã desta sexta-feira (8/11), o militante dos Direitos Humanos e ativista na luta contra o HIV/AIDS, Noé Lima da Silva, realizou um protesto simbólico no Serviço de Assistência Especializada em HIV/AIDS e Centro de Testagem e Aconselhamento em ISTs (SAE – CTA) de Marabá, derramando tinta vermelha nos corredores da unidade. O ato foi motivado pela suposta falta de medicamentos para pacientes com HIV/AIDS, situação que, segundo ele, tem sido alvo de denúncias.

Em contato com a reportagem, Noé Lima afirmou que sua ação foi impulsionada após relatos de pacientes do SAE/CTA sobre a ausência de medicamentos. Vídeos do ato foram compartilhados nas redes sociais, mostrando o ativista caminhando pelo corredor e defendendo a necessidade de mudanças na saúde do município. As imagens estão dividindo opiniões de internautas, com uma parcela apontando o ato como dano ao patrimônio público.

Parte da sociedade não observou o ato com “bons olhos”, criticando tanto o dano ao patrimônio público quanto a confusão gerada em uma unidade de saúde considerada essencial em Marabá. Nas redes sociais, internautas expressaram descontentamento com a ação, ressaltando que o protesto poderia prejudicar o funcionamento do SAE-CTA e o atendimento aos pacientes que dependem da unidade.

Noé declarou que o protesto foi uma ação isolada e esclareceu que a tinta usada era à base de água, o que facilitaria a limpeza posterior, desfazendo a alegação de dano ao patrimônio público. Em resposta a informações circuladas nas redes sociais, ele também destacou que não tem diagnóstico de HIV/AIDS, mas milita para assegurar o acesso ao tratamento adequado para pacientes que convivem com o vírus e precisam de atendimento regular.

Procurada pela reportagem do Portal Debate, a Secretaria Municipal de Saúde de Marabá (SMS) informou que na noite de quinta-feira (7) realizou o abastecimento de medicamentos de um esquema específico para um paciente da unidade, sem confirmar as denúncias de falta de outros insumos, o que seria algo difícil de ocorrer nessa unidade de saúde.

