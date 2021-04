Dupla mata jovem de 19 anos com quatro tiros em Parauapebas, no sudeste do Pará

(Foto:Reprodução) – Victor Taynam Nunes Bastos, de 19 anos, foi assassinado nas proximidades da residência onde vivia com a família, no bairro Betânia

Victor Taynam Nunes Bastos, de 19 anos, foi morto a tiros nas proximidades da residência onde vivia com a família, no município de Parauapebas, no sudeste paraense. Conhecido como “Victinho”, o rapaz foi atingido com quatro disparos de arma de fogo. O crime ocorreu na rua São Lucas, no bairro Betânia.

Testemunhas afirmam que dois homens foram responsáveis pelo crime. Não há informações de que maneira eles se aproximaram da vítima, se estavam em uma motocicleta, carro ou a pé. Os algozes fugiram após o crime.

A vítima foi socorrida e chegou a ser encaminhada ao Hospital Geral de Parauapebas com vida, porém morreu na unidade hospitalar.

Victor Taynam teve apenas uma passagem pela polícia. O registro ocorreu em novembro de 2018, quando ele ainda era adolescente. Na época, o jovem tinha 16 anos e foi detido em posse de maconha e crack e assumiu que vendia entorpecentes.

O irmão e o pai de Vitinho, testemunhas da autuação do jovem em 2018, devem prestar depoimento na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Parauapebas. As informações são do Correio de Carajás.

O cadáver de Victor passará por um exame de necropsia no Instituto Médico Legal (IML), para onde foi removido. O caso será investigado pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil, que vai apurar as circunstâncias da morte e tentar localizar os envolvidos no crime.

Não há informações sobre o que teria ocasionado o crime e nem se algum suspeito foi identificado. Quaisquer informações que possam ajudar na elucidação do caso podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

Por:Redação Integrada

