Atleta Olímpico grava vídeo e convida progressenses para assistir apresentação nesta segunda-feira em Tóquio-Assista

O atleta Almir júnior Cunha dos Santos (28 anos) ele está em Tóquio, onde buscará uma medalha no salto triplo, uma das provas mais tradicionais do atletismo do Brasil. (Foto:Reprodução)

