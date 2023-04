Aulas voltam ao normal após ameaça de massacre em escola de Novo Progresso

Após uma ameaça de ataque na Escola Municipal Tancredo Neves, em Novo Progresso, nesta segunda-feira, dia 3 de abril de 2023, as foram normal, porém, devido ao medo dos alunos e dos pais, muitos faltaram na escola. (Foto:Jornal Folha do Progresso)

As ameaças foram denúncias por mãe de aluno na delegacia de polícia de Novo Progresso, no dia 29 de março de 2023, conforme denúncia a escrita deixada na escola que nesta segunda-feira, 3 de abril seria o ataque.

Segundo o boletim de ocorrência, uma escrita no banheiro feminino planejava realizar um massacre na escola no dia de hoje. A escola reúne estudantes do ensino fundamental.

A polícia militar realizou rondas e permaneceu na última sexta-feira, 31/03, em pela escola fazendo a segurança dos alunos. A polícia informa não haver mais riscos, e que os alunos podem voltar à escola normalmente. De acordo com informações, a presença da viatura foi “para a prevenção e gerar uma maior sensação de segurança, para que os alunos pudessem ir à escola sem ter medo e também para quebrar os boatos de que ainda havia riscos de ataque a escola”.

Após os acontecimentos recentes ocorridos em Novo Progresso, o patrulhamento nas escolas pela Ronda Escolar está sendo mais frequente.

Entenda o caso clique no link:PM reforça segurança de colégio após pichação com ameaças de massacre em Novo Progresso

A direção da escola divulgou nas redes o seguinte comunicado – A Escola Tancredo Neves comunica aos senhores pais e/ou responsáveis que mediante o ocorrido, a instituição de ensino vem tomando todas as medidas legais e necessárias em parceria a SEMED, CONSELHO TUTELAR, POLICIA MILITAR e POLICIA CÍVIL. Atenciosamente Direção.

Ainda conforme informação, o Ministério Público e o Conselho Tutelar foram acionados. O caso segue em investigação.

A Secretaria municipal de Educação (SEMED) de Novo Progresso divulgou nota, informando que medidas foram tomadas em conjunto com Direção da Escola, Policia Militar, Policia Civil e Conselho Tutelar (não relatou quais foram as medidas). (veja abaixo)

