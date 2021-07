Incêndio atinge oficina mecânica e destrói carros em Itaituba, no PA

Incêndio atingiu estabelecimento comercial na madrugada desta sexta-feira (30). (Foto: Reprodução)

Aproximadamente 5 veículos forma destruídos, um prejuízo calculado em R$ 100 mil.

Um incêndio atingiu um estabelecimento comercial de Itaituba, sudoeste do Pará, nesta sexta-feira (30). Aproximadamente 5 veículos forma destruídos, um prejuízo calculado em R$ 100 mil. A estrutura do estabelecimento foi danificada. Ninguém ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, o fogo teria começado pela madrugada, por volta de 1h30. O fogo atingiu o imóvel, na 23ª rua do bairro Bom Remédio. No local funcionava uma oficina mecânica, a guarnição isolou a área e iniciou o combate às chamas, eliminando os riscos de propagação para outros estabelecimentos. Após cerca de 1h as chamas foram controladas e foi realizado o resfriamento e rescaldo do local.

O proprietário da oficina foi orientado a fazer um boletim de ocorrência, o levantamento pericial que cabe ao CBMPA foi realizado e o resultado do laudo fica pronto em 30 dias.

Por G1 PA — Belém

30/07/2021 23h37

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...