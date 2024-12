Atleta paraense vence Copa Internacional de Kung Fu, conquista o Tetra e é homenageado em campeonato

(Foto: Divulgação) – Com 34 anos e uma experiência sólida no esporte, o atleta paraense Renan Felizardo conquistou mais duas medalhas na carreira: um ouro e o bronze, além de receber um troféu de homenagem, inspiração e reconhecimento pela dedicação às artes marciais.

Com sua participação no 20th International Cup Brazil of Kung Fu Championship, organizado pela Liga Brasileira de Kung Fu (LBKF), entre os dias 23 e 24 de novembro, em Santa Bárbara d’Oeste, interior de São Paulo, Renan volta à competição depois de 5 anos parado.

Em mais de 8 horas de competições e disputas e, apesar da apreensão do atleta, a mente precisou se manter estável para seguir na disputa e conquistar o título.

“A competição foi bem cansativa, cheguei cedo no ginásio e só sai no meio da tarde. Nisso, o fator mental pesou bastante, mas procurei me manter tranquilo, focar e disputar com a mente mais serena possível como estratégia, focando e priorizando as competições que tinha ao longo do dia”, ressalta.

Com mais de 200 atletas de rendimento em alto nível e de mais de 10 países presentes, além de delegação de 12 estados brasileiros, a competição exigiu muito do atleta.

“O nível estava altíssimo, mais difícil do que eu esperava. Eu, único atleta do Pará na competição, só tinha uma chance, a de mostrar tudo que eu sabia e tinha construído com as artes marciais ao longo desses anos, e deu certo, conquistei a 4ª medalha internacional e estou muito feliz por isso”, conta o atleta.

A conquista do das medalhas de ouro, na categoria outras armas, com o pudao e, bronze, na categoria armas longas, com o bastão, exigiu esforço e muita habilidade do atleta.

“Na primeira chave, competia com dois brasileiros e o restante eram atletas de outros países. Nessa, fiquei com o bronze. Mas na seguinte, competi como único brasileiro da chave diante de vários atletas internacionais e a responsabilidade pesou em representar meu país e conquistar o ouro. Entreguei meu máximo, recebi pressão e aproveitei minha última chance na competição e como resultado, a conquista do outro e o Tetra na categoria”, conta.

HOMENAGEM

Em um momento único, a Liga Brasileira de Kung Fu homenageou Renan com um troféu o reconhecendo como atleta em toda sua bravura, resiliência, força e exemplo para os praticantes de artes marciais.

“De verdade, nunca imaginei que seria homenageado, nem esperava esse reconhecimento, mas foi uma grata surpresa durante a cerimônia de abertura da competição. Falaram tão bonito do esporte, enfatizaram a garra e determinação do atleta que, apesar dos problemas, não desistiu do esporte, quando de repente anunciam meu nome, aí foi só emoção”, enfatiza.

Ao lodo das autoridades esportivas e políticas da cidade, Renan recebeu a homenagem e uma saudação especial do Grão-mestre (Sigung) Chiu Chi Ling, que é uma das maiores autoridades do Kung Fu Hung Gar no mundo, atuou em mais de 70 filmes de Kung Fu com grandes astros de filmes de Kung Fu, tais como Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li, Ti Lung, Yukari Oshima, Sam Hui, Sammo Hung, Fung King Man, Stephen Chow, Tsui Hark, Yuen Woo Ping, Kwan Tak Hing, Chow Yun Fat, Carter Wong e outros mais.

SOBRE O EVENTO

O 20th International Cup Brazil of Kung Fu Championship foi realizado pela Liga Brasileira de Kung Fu, órgão oficial de administração do Kung Fu no Brasil, no Ginásio Esportivo Municipal Djaniro Pedroso, Centro de Santa Bárbara D’oeste, em São Paulo.

