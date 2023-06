Atlético-MG busca empate contra o Libertad e se classifica em segundo lugar no Grupo G da Libertadores

Nesta terça-feira, o Atlético-MG empatou com o Libertad, em 1 a 1, no Estádio Defensores del Chaco, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O Galo teve dificuldades no começo da partida e saiu atrás no placar, mas buscou empate com Igor Gomes e garantiu vaga na próxima fase da competição.

Com o resultado, o Atlético-MG termina a fase de grupos da Libertadores na segunda colocação do Grupo G, com dez pontos, três a menos que o líder Athletico-PR, que venceu o Alianza Lima por 3 a 0. Já o Libertad termina em terceiro colocado, com sete pontos e está eliminado da competição.

O sorteio dos cruzamentos das oitavas de final, em que o Atlético-MG conhecerá seu rival, está marcado para a próxima quarta-feira (5), às 13h (de Brasília), na Sede da Conmebol.

Jogando fora de casa, o Atlético-MG foi a campo recuado, para explorar os contra-ataques, mas o time brasileiro encontrou dificuldades de executar a estratégia. O Libertad criou mais oportunidades e parou em boas defesas de Everson. Já o Atlético não conseguiu encaixar contra-golpes e o trio ofensivo Paulinho, Pavón e Hulk não se entenderam no último terço do campo e terminaram o primeiro tempo sem finalizar no gol adversário.

Na segunda etapa, os dois times voltaram com a mesma estratégia, mas dessa vez o Libertad foi mais certeiro e abriu o placar aos 15 minutos. Gímenez recebeu na linha de fundo e cruzou na área. Bareiro subiu nas costas de Arana, e cabeceou cruzado. O Atlético não se deixou abalar pelo gol e respondeu sete minutos depois. Arana recebeu pela esquerda, carregou até a linha de fundo e cruzou. Igor Gomes apareceu sozinho na segunda trave para bater de bate-pronto e deixar tudo igual.

O empate movimentou o jogo e ambas as equipes passaram a criar ofensivamente para buscar a classificação. O Atlético conseguiu chegar com perigo, mas não conseguiu furar a defesa adversária e recuou na reta final, para segurar o resultado. O Libertad dominou os minutos finais, chegou a ter gol anulado por impedimento, mas parou na defesa do Galo e acabou eliminado dentro de casa.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/06/2023/07:30:02

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

