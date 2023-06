Fluminense empata com Sporting Cristal e garante primeiro lugar do grupo na Libertadores

O Fluminense confirmou a liderança do Grupo D da Copa Libertadores ao empatar com o Sporting Cristal em 1 a 1 na noite desta quarta-feira, no Maracanã. Cano, para o Tricolor, e Brenner, para a equipe peruana, marcaram os gols do jogo.

O resultado deixou Fluminense e River Plate, que venceu o The Strongest, por 2 a 0, na Argentina, empatados com 10 pontos na tabela, mas o Tricolor avançou às oitavas de final em primeiro por ter melhor saldo de gols. O Sporting Cristal terminou em terceiro com oito pontos e vai disputar a Copa Sul-Americana.

O jogo – O Cristal começou o duelo marcando sob pressão a saída de bola Tricolor, que demorou a entrar na partida. Mas a equipe carioca não demorou a se soltar e passou a dominar a posse de bola a partir dos dez minutos.

Melhor em campo, o Flu abriu o placar aos 21 minutos. Contra-ataque pela direita e Cano recebe na meia lua da área. O artilheiro matou no peito e mandou um balaço de direita no canto de Solís.

O time peruano não se entregou e buscava jogadas em velocidade, mas o domínio era mesmo Tricolor, que seguia criando oportunidades de ampliar.

E foi após um momento de grande pressão do Fluminense, que o Sporting Cristal conseguiu o empate, aos 36 minutos. Hohberg cobrou escanteio do lado direito e levantou na área. A zaga cochilou e o centroavante brasileiro Brenner subiu livre para cabecear no cantinho de Fábio. A bola ainda bateu no lado interno da trave e parou no fundo da rede.

Animado pelo empate e pela possibilidade da virada que garantiria sua classificação, o Sporting Cristal voltou para o segundo tempo mais ligado e voltou a pressionar o Flu em seu campo. O jogo ficou equilibrado a partir dos oito minutos, mas era lá e cá com as duas equipes buscando o gol.

Aos 22 e 23 o Tricolor quase chegou ao gol. No primeiro lance, Arias cruzou na área da direita e Cano, no segundo pau, cabeceou em cima de Solís. Na sequência, novo cruzamento da direita e desta vez foi Arias quem acertou forte cabeceio da altura da marca do pênalti.

O calor da partida foi aumentando e com isso o número de faltas, especialmente da equipe peruana. O jogo era picado e poderia ir para qualquer lado. O Sporting Cristal foi para o tudo ou nada no final mas o Flu conseguiu segurar o empate e garantir a vaga.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/06/2023/07:30:04

