Palmeiras marca nos acréscimos e estreia na Libertadores com vitória sobre Universitário

O Palmeiras iniciou a defesa de seu título na Copa Libertadores com uma vitória suada na noite desta quarta-feira.

No Estádio Monumental de Lima, após ceder o empate ao Universitario, o time alviverde contou com gol de Renan nos acréscimos para ganhar por 3 a 2.

Com o resultado, o Palmeiras marca seus primeiros três pontos no equilibrado Grupo A da Copa Libertadores, enquanto o Universitario fica na lanterna. Defensa y Justicia e Independiente del Valle também entraram em campo na noite desta quarta-feira, no Equador.

Às 20 horas (de Brasília) desta sexta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras enfrenta o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro. Pela Copa Libertadores, às 21h30 de terça-feira, o adversário será o Independiente del Valle, no Allianz Parque.

O Jogo – O Palmeiras dominou a etapa inicial e quase inaugurou o marcador ainda nos primeiros minutos em Lima. Após lançamento de Luan, Barreto e Alonso bateram cabeça e a bola sobrou para chute de virada de Patrick, mas ela saiu à esquerda do gol de Carvallo.

O time alviverde aumentou seu volume no Estádio Monumental e conseguiu sair na frente aos 19 minutos da etapa inicial. Após cobrança de escanteio de Raphael Veiga pela direita, Alan Empereur subiu na primeira trave e Danilo apareceu para completar na segunda.

Sem correr riscos no campo de defesa, a equipe comandada por Abel Ferreira ainda teve uma grande chance de aumentar nos acréscimos do primeiro tempo. Rony cobrou escanteio da esquerda e Empereur ajeitou para Luan acertar o travessão da meta defendida por Carvallo.

O Palmeiras manteve a superioridade sobre o Universitario durante a etapa complementar e ampliou sua vantagem logo aos 6 minutos. Rony recebeu belo lançamento de Luan pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para Raphael Veiga encher o pé.

A reação do Universitáiro começou aos 18 minutos do segundo tempo, quando Empereur, que já tinha o amarelo, derrubou Novick e foi expulso. Na cobrança, Novick levantou na área e Gutierrez cabeceou para o gol. Quatro minutos depois, Danilo tocou a bola com o braço desnecessariamente e cometeu pênalti, convertido por Gutierrez.

O Palmeiras quase tomou a virada em uma falha do goleiro Weverton, enganado pelo quique da bola e encoberto após esticada na área. Aos 49 minutos do segundo tempo, Gustavo Scarpa cobrou escanteio da esquerda e Renan cabeceou firme na primeira trave para definir a vitória do time alviverde.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Cesar Greco)

