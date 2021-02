Atlético-MG perde para o Goiás e desperdiça chance de encostar na liderança do Brasileirão

O Atlético-MG se complicou na briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

Nesta quarta-feira, pela 34ª rodada do Nacional, o clube mineiro perdeu para o Goiás por 1 a 0, fora de casa, e desperdiçou a chance de encostar na liderança do torneio. Índio foi o autor do único tento do duelo.

Com o revés, o Galo estacionou na terceira posição, com 60 pontos, a cinco do líder Internacional, que ainda joga nesta rodada, diante do Athletico-PR, em Curitiba, nesta quinta-feira. Já o Esmeraldino segue com esperanças de escapar do rebaixamento. O time está em 18º, com 32 pontos, três a menos que o Sport, primeira equipe fora do Z4.

Agora, o Goiás volta a campo neste sábado, às 19h30 (de Brasília), diante do Bahia, na Arena Fonte Nova. Já o Atlético enfrenta o Fluminense, às 21h30 da próxima quarta-feira, dia 10, no Estádio do Maracanã.

O jogo- A etapa inicial foi dominada pelos visitantes, no entanto, os comandando de Jorge Sampaoli encontraram muitas dificuldades para criar chances reais de gol. Com isso, a primeira chegada mais perigosa saiu apenas aos 21 minutos, em venenoso chute de Allan defendido por Marcelo Rangel.

Já do outro lado, os anfitriões foram fatais ao descerem para o ataque. Aos 27, Daniel cruzou da esquerda, e Índio subiu entre os zagueiros para testar para o fundo da rede, abrindo o placar do confronto.

Na volta do intervalo, o Galo teve uma excelente oportunidade de empatar. Com o relógio marcando dez minutos, Jair cabeceou na trave e, no rebote, Alan Franco mandou uma bomba no travessão. Na sequência, Jair voltou a arriscar, dessa vez com um chute da entrada da área que parou no peito do goleiro.

Nos minutos finais, o Atlético rondou a área em busca da igualdade, mas, assim como ocorreu no primeiro tempo, não conseguiu furar a forte marcação goiana e deixou o campo derrotado.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Pedro Souza/assessoria)

