Fluminense vence o Bahia e se aproxima do G-4

O Fluminense manteve a boa fase e venceu por 1 a 0 o Bahia, nesta quarta-feira, na Fonte Nova. Com o resultado, os cariocas chegaram a 56 pontos e se aproximaram do G-4.

Os baianos, com 35, podem voltar para a zona de rebaixamento nesta rodada.

O Fluminense foi melhor no primeiro tempo e abriu o placar com Luiz Henrique. No segundo tempo, o Bahia até buscou o empate, mas parou na defesa carioca.

Na próxima rodada, o Fluminense recebe o Atlético-MG, no Maracanã, na próxima quarta-feira. O Bahia volta a campo no sábado, quando encara o Goiás, na Fonte Nova.

O jogo – O Fluminense comandou as ações desde os primeiros minutos. Os cariocas chegaram a balançar as redes, com Fred. No entanto, o gol foi anulado, pois o atacante estava em posição de impedimento.

O Fluminense quase abriu o placar aos 26 minutos, em chute de Lucca que passou próximo do gol. O Bahia respondeu em seguida, em finalização de Ramírez que parou em boa defesa de Marcos Felipe.

Melhor em campo, os visitantes chegaram ao gol aos 32 minutos, Nenê cruzou na medida para Luiz Henrique mandar para a rede.

O revés fez o Bahia buscar o ataque com mais intensidade. Os donos da casa passaram a pressionar a saída de bola do Fluminense. No entanto, os baianos rondaram a área, mas não levaram perigo a Marcos Felipe. Assim, os cariocas mantiveram a vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, o confronto seguiu equilibrado. Primeiro, Gilberto cobrou falta e Marcos Felipe fez boa defesa. Depois, Fred aproveitou cruzamento e cabeceou para grande defesa de Anderson.

Depois, a partida ficou concentrada entre as intermediárias. O Bahia, aos poucos, passou a ter mais a bola, mas continuava sofrendo para criar boas jogadas.

Nos minutos finais, o Fluminense aproveitou o nervosismo do Bahia para avançar nos contra-ataques. Só que os visitantes erraram no último passe e não conseguiram finalizar com perigo. Mesmo assim, os cariocas seguraram o resultado para sair de campo com a vitória.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Mailson Santana/assessoria)

