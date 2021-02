Corinthians vira em cima do Ceará e entra no G8 do Brasileirão

O Corinthians voltou a levar um susto nesta quarta-feira, mas correu atrás e garantiu a vitória em cima do Ceará com uma virada por 2 a 1, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado levou o Timão para a 8ª colocação na tabela de classificação, com 48 pontos e um jogo a menos que a maioria de seus concorrentes. Neste momento, a posição corintiana seria suficiente para levar a equipe à fase preliminar da Copa Libertadores da América.

O Ceará, por outro lado, sofre a segunda derrota seguida, ambas contra adversários direitos na briga para chegar ao pelotão de cima. O Vozão caiu três posições e agora é o 12º, com 45 pontos.

Para não repetir os erros dos últimos jogos, Mancini optou por uma formação diferente, mais leve e mais móvel. O time começou bem, com marcação alta e dominando, mas, bastou um escanteio para o Ceará abrir o placar com Fabinho.

Os mandantes, porém, não se abateram e conseguiram a virada em menos de 15 minutos. Gabriel sofreu pênalti, que foi confirmado com ajuda do VAR, e Fábio Santos empatou. Na sequência, Cantillo e Mosquito levaram a bola até Léo Natel, que só empurrou para as redes.

Na etapa final, Guto Ferreira mudou a estratégia dos visitantes, abdicou de um centroavante fixo, e colocou o Corinthians em dificuldade. Na melhor oportunidade, a bola tocou na trave de Cássio. Apesar do sofrimento, o Corinthians conseguiu segurar a vitória e garantiu três importantes pontos em casa.

Quarta-feira que vem, o Corinthians encara o Athletico-PR, mais um confronto direito na Neo Química Arena, às 21h30. O Ceará, no mesmo dia, vai pegar o São Paulo, às 21 horas, no Estádio do Morumbi.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Rodrigo Coca/assessoria)

