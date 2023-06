Ator Cuba Gooding Jr. faz acordo para derrubar acusação de estupro

A defesa do ator negou as acusações, considerando-as “falsas e difamatórias”.

O ator norte-americano Cuba Gooding Jr. chegou a um acordo nesta terça-feira (6) para encerrar a acusação de estupro contra ele, pouco antes do caso ser julgado na corte federal de Manhattan.

Isso põe fim a um processo civil movido por uma mulher não identificada desde agosto de 2020, que o acusou de estupro. O caso teria ocorrido em 2013 em um hotel em Nova York. De acordo com o ator, a relação teria sido consensual. Era esperado que outras três mulheres, que também alegaram ter sido abusadas pelo ator entre 2009 e 2019, testemunhassem no tribunal.

Segundo o processo, Gooding teria conhecido a mulher em um restaurante em Greenwich Village e a convidado para tomar drinques com ele no hotel Mercer, em Soho. O ator, conforme a acusação, alegou que precisava trocar de roupas e a levou até seu quarto, onde tirou suas roupas.

Ao tentar sair do local, o ator teria impedido a mulher e a empurrado para a cama, tocando-a sexualmente. Apesar de suas objeções, ele teria continuado e consumado o ato.

A defesa do ator negou as acusações, considerando-as “falsas e difamatórias”.

O ator, conhecido por seu papel no filme “Os Donos da Rua” e vencedor do Oscar de melhor ator coadjuvante em 1997 por sua atuação em “Jerry Maguire: A Grande Virada”, já havia sido acusado anteriormente de apalpar ou tentar beijar à força outras mulheres. No ano passado, reconheceu ter beijado uma garçonete nos lábios sem consentimento na boate LAVO, em Nova York.

Fonte: FOLHAPRESS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/06/2023/08:51:41

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...