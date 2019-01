Ator de Hollywood compra virgindade de jovem por 1,5 milhão de dólares

(Foto: Reprodução) -Uma jovem de 26 anos anunciou que leiloou sua virgindade por 1,5 milhão de dólares. A prática em si já nem surpreende mais, várias mulheres já fizeram o mesmo, mas o comprador desta vez é alguém muito conhecido.

Jasmin – como é divulgada no site Cinderella-escorts – revelou que o comprador é um ator de Hollywood. Segundo a jovem, a segunda oferta era de um empresário de Munique, de quase US $ 1,4 milhão, e o terceiro lance teria sido dado por um jogador de futebol londrino. Os nomes são mantidos em estrita confidencialidade.

Segundo o Daily Mail, ela contou que até seus pais concordaram com sua decisão e que disseram que era uma “boa idéia” vender sua virgindade ao invés de esperar pela “pessoa certa”.

“Eu nunca teria sonhado em conseguir um preço tão alto”, disse a jovem ao portal, acrescentando: “acho que todas as mulheres fariam o mesmo no meu lugar, em vez de dá-la a um homem com quem irão terminar mais tarde”.

Jasmin também contou que saiu para jantar com os três candidatos e que o ato será consumado em abril deste ano.

(Fonte: The Sun)

