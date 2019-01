Centro de Oriximiná- Dois são presos com faca; PM ainda acha arma caseira, droga e munição

Arma caseira foi apreendida pela Polícia Militar em Oriximiná (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Dois são presos com faca no Centro de Oriximiná; PM ainda acha arma caseira, droga e munição

Eles foram abordados na tarde desta segunda-feira (26). Um deles ainda admitiu aos policiais que iria praticar assaltos na cidade.

Dois jovens acabaram presos na tarde nesta segunda-feira (26) depois de serem abordados em atitude suspeita e flagrados com uma faca, no Centro de Oriximiná, no oeste do Pará, segundo informou a Polícia Militar (PM).

Durante a abordagem, a dupla estava em uma moto, com a placa adulterada. A PM disse ainda que fez buscas na casa de um dos suspeitos. Os policiais encontraram uma arma de fabricação caseira calibre 32, munição e droga.

Um deles ainda admitiu aos policiais que iria praticar assaltos na cidade. Os dois foram levados para a delegacia de Polícia Civil (PC) para prestar depoimento. A moto também foi apreendida pela PM.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por G1 Santarém

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...