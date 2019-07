Atropelamento resulta em assassinato em Santarém

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos pelos crimes são Alessandro Mota da Luz, conhecido como “Sandrinho”, Sandoval Mota da Luz e Alexandre Mota da Luz (foto:Polícia Civil)

Polícia Civil fez diligências para tentar prender os suspeitos, porém, ainda não conseguiu localizá-los

Por volta das 2h da madrugada deste domingo (30), um atropelamento resultou no assassinato de uma pessoa e outra ficou ferida na comunidade Pajuçara, em Santarém, oeste do Pará. As vítimas foram Marlisson Santos da Silva e Júlio César de Castro Sousa. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos pelos crimes são Alessandro Mota da Luz, conhecido como “Sandrinho”, Sandoval Mota da Luz e Alexandre Mota da Luz.

Segundo a polícia, tudo começou quando “Sandrinho” atropelou Marlisson com uma motocicleta. “Levantamos em diligências que o Alessandro Mota da Luz havia atropelado Marlisson com uma motocicleta. Os dois entraram em luta corporal. Marlisson e ‘Sandrinho’ já tinham uma rixa antiga. ‘Sandrinho’ retornou à casa de Marlisson, juntamente com seus dois irmãos, e todos, portando faca, ceifaram a vida de Marlisson e golpearam Júlio César, cunhado de Marlisson, com uma facada nas costas”, disse a polícia.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, Júlio César encontra-se no Hospital Municipal. Para Marlisson foi solicitado levantamento do local do crime, remoção e necropsia junto ao Centro de Perícias Renato Chaves. A Polícia Civil fez diligências para tentar prender os suspeitos, porém, ainda não conseguiu localizá-los. Eles vão responder pelos crimes de homicídio consumado e tentativa de homicídio.

Por:Redação Integrada

