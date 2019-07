Audiência do caso Davi Amaral é suspensa por ausências de réu e testemunha do Distrito Federal

Davi Amaral foi vítima de espancamento no bairro Livramento, em Santarém — Foto: Reprodução/Facebook

Greve de presos na penitenciária impediu a saída do réu confesso Arisson Sá Pedroso. Justiça de Santarém não teve retorno de carta precatória enviada ao DF para oitiva de testemunha.

A audiência de instrução e julgamento para ouvir testemunhas e réu confesso do caso Davi Amaral foi suspensa e adiada no Fórum da Comarca de Santarém, no oeste do Pará. O procedimento, iniciado nesta segunda-feira (22), é necessário para saber se o réu seguirá para júri popular ou não.

A suspensão e adiamento ocorreram devido as ausências de Arisson e da testemunha vista com Davi na noite do crime, no bairro Livramento.

Custodiado na penitenciária de Santarém, o réu não participou da audiência na 3ª Vara Criminal porque os internos do presídio estão em greve desde a semana passada e não permitem a entrada ou saída na casa penal.

Já a testemunha que mora no Distrito Federal, a Justiça de Santarém não teve retorno da carta precatória que solicitava a presença na audiência para oitiva.

O juiz Gabriel Veloso, titular da 3ª Vara, ouviu cinco das seis testemunhas e marcou para o dia 29 de julho nova audiência para conclusão do caso.

Davi da Silva Amaral tinha 18 anos. Ele foi encontrado desacordado na manhã do dia 14 de fevereiro, em um terreno baldio no cruzamento das avenidas São Nicolau e São Paulo, bairro Livramento, em Santarém. O jovem estava apenas de camisa, despido da cintura para baixo. Ele foi socorrido pelo Samu e levado para o hospital municipal, onde foi declarada a morte cerebral no dia 17.

Um inquérito foi aberto para investigar o caso. E no dia 20 de fevereiro, o principal suspeito, Arisson Sá Pedroso, 24 anos, se apresentou na Seccional de Polícia Civil, onde confessou ser o autor do espancamento que provocou a morte de Davi Amaral.

Por Geovane Brito, G1 Santarém — Pará

