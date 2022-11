Auxílio Brasil: veja quem recebe nesta quarta-feira

(Foto:Reprodução) – Os beneficiários podem movimentar o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS).

O Auxílio Brasil de novembro vai ser pago nesta quarta-feira (23) aos beneficiários que têm o NIS (Número de Identificação Social) final 5. O calendário do Auxílio Brasil varia de acordo com o número final do NIS.

Os pagamentos de novembro começaram a ser pagos no dia 17 de novembro e seguem até o dia 30 de novembro, quando o último grupo recebe o dinheiro.

Calendário de pagamentos de novembro, de acordo com o número final do NIS:

Final de NIS 1: 17 de novembro (já pago)

Final de NIS 2: 18 de novembro (já pago)

Final de NIS 3: 21 de novembro (já pago)

Final de NIS 4: 22 de novembro (já pago)

Final de NIS 5: 23 de novembro

Final de NIS 6: 24 de novembro

Final de NIS 7: 25 de novembro

Final de NIS 8: 28 de novembro

Final de NIS 9: 29 de novembro

Final de NIS 0: 30 de novembro

No mês passado, o governo federal antecipou o pagamento do Auxílio Brasil em uma semana. Para novembro, o Ministério da Cidadania não divulgou nenhuma antecipação no calendário até o momento.

A Caixa diz que os beneficiários podem usar o cartão do Auxílio Brasil para fazerem compras em lojas na função débito e fazer saques em terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e nas agências da Caixa. (Com informações do Portal UOL).

