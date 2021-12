Filho se joga para tentar proteger a mãe, mas os dois são mortos pelo pai/marido

Policial militar que presenciou a cena dos corpos se emocionou – (Foto:Reprodução/ Redes Sociais)

Davi, de 7 anos, e a mãe, Aline, foram mortos pelo próprio pai/marido no último fim de semana, em Ponta Porã (MS). A criança se jogou na frente para tentar proteger a mãe, mas foi atingida com dois tiros à queima-roupa na barriga. As informações são do portal Metrópoles.

Após cometer o crime, o suspeito, identificado como Maurílio Arcanjo, de 62 anos, ligou para um amigo e contou que havia matado a esposa e o filho. O homem alegou que cometeria suicídio. Maurílio está internado em estado gravíssimo e o crime segue sendo investigado como feminicídio.

O policial militar que presenciou a cena dos corpos das vítimas ficou abalado e chorou.

“Somos acostumados com cenas fortes de assassinatos e execuções, mas ver um filho de 7 anos pular na frente para proteger sua mãe e morrer em cima dela, comove qualquer pai de família”, disse o policial

