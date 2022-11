Tiroteio deixa 7 mortos em loja da Walmart nos Estados Unidos

Até o momento, foram confirmadas sete vítimas. (Foto:Reprodução / Vídeo / Via Twitter @MichelleWolfTV)

Caso aconteceu em Chesapeake, Virgínia. A suspeita é que o atirador seja um funcionário da loja, que também morreu

Sete pessoas morreram no atentado em uma unidade do Walmart em Chesapeake, Virgínia, nos Estados Unidos, na noite de terça-feira (22). A suspeita da polícia local é de que um funcionário da loja seja o atirado, mas as circunstância do crime ainda não estão claras. Ele também está entre as vítimas, porém, as autoridades não confirmaram se ele morreu por ação policial ou se matou.

Inicialmente, o porta-voz da polícia de Chesapeake, Leo Kosinski estimou que “10 pessoas estavam mortas”. Porém, até o momento, foram confirmadas sete vítimas.

Além dos mortos, outras pessoas ficaram feridas. Um porta-voz do Hospital Geral Sentara Norfolk informou à emissora de TV local “WAVY” que cinco pacientes estavam internadas.

Em comunicado divulgado nesta quarta (23), o Walmart disse que estava “chocado” com o incidente em sua loja de Chesapeake e que estava trabalhando com as autoridades. (As informações são do G1 Mundo).

Jornal Folha do Progresso em 23/11/2022/09:06:41

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...