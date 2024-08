Foto: Reprodução | Caminhão pega fogo dentro de túnel no RJ; 110 pessoas são hospitalizadas.” | Após o incidente, motoristas e passageiros abandonaram seus carros e fugiram a pé. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, duas pessoas estão em estado grave.

Um caminhão que transportava cerveja pegou fogo dentro de um túnel da Linha Amarela, na altura da Covanca, sentido Fundão (RJ), na manhã desta quinta-feira (8). No total, 110 pessoas foram hospitalizadas nas redes pública e privada do Rio de Janeiro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 61 vítimas foram encaminhadas para unidades de emergência, com duas pessoas em estado grave. Na rede privada, 49 pessoas foram atendidas em quatro hospitais da Rede D’Or.

O trânsito foi interditado nos dois sentidos da via expressa, mas, por volta das 8h30, foi liberado no sentido Barra. Quase 5 horas após o incidente, uma faixa no sentido Fundão também foi liberada.

Devido à fumaça, motoristas e passageiros abandonaram seus carros e fugiram a pé. Pelo menos 20 veículos foram deixados na via expressa.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que as vítimas foram levadas para os hospitais Salgado Filho (Méier), Lourenço Jorge (Barra), Miguel Couto (Gávea) e Albert Schweitzer (Realengo). Duas pessoas estão em estado grave.

A Rede D’Or registrou atendimentos nos hospitais Rios D’Or (Freguesia), Barra D’Or e Rio Barra (Barra da Tijuca), e Hospital Badim (Tijuca). Ainda não há informações sobre o estado de saúde dessas vítimas.

Não se sabe ainda a causa do incêndio no caminhão, mas motociclistas que passavam pela região ajudaram a retirar as pessoas dos veículos dentro do túnel.

O Centro de Operações da Prefeitura informou que motoristas no sentido Barra enfrentaram congestionamento, com reflexos em Del Castilho, na Zona Norte. Foram sugeridas vias alternativas, como a Estrada Grajaú-Jacarepaguá, para quem seguia da Barra da Tijuca para o Centro.

Em uma rede social, o prefeito Eduardo Paes (PSD) pediu que motoristas evitem a via durante o dia. A Lamsa informou que o trânsito segue interditado no sentido Centro, no túnel da Covanca, devido ao incêndio. As equipes da concessionária estão trabalhando na retirada dos veículos do túnel para liberar o trânsito. A recomendação é que os motoristas evitem a Linha Amarela no sentido Centro neste momento.

O Corpo de Bombeiros mobilizou cerca de 40 militares de oito unidades para combater as chamas, prestar socorro e transportar as vítimas, com o apoio de 15 viaturas. Sete ambulâncias do órgão foram utilizadas na operação, que também contou com veículos do Samu e da Lamsa.

Fonte: G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/08/2024/10:46:37

