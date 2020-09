Avião com deputado federal sai da pista em pouso forçado em Anapu

Avião monomotor com deputado Paulo Begston (PTB) saiu cerca de 20 metro da pista de pouso em Anapu em aterrissagem forçada (Foto:Redes sociais)

Deputado Paulo Bengston viajava para Altamira e no pouso em Anapu, avião saiu cerca de 20m da pista e trem de pouso sacou do monomotor

O acidente foi por volta das 16h30 desta segunda-feira (14). De acordo com Marcos Bengston, irmão do deputado federal Paulo Bentes (PTB), o acidente ocorreu quando o avião monomtor com o deputado, piloto, co-piloto e mais um tripulante, saiu cerca de 20 metros da pista no município de Anapu, invadindo uma área de pasto da fazenda vizinha à pista de pouso. O local fica a 120 km de Altamira, na Transamazônica. Todos passam bem.

Marcos Bengston informou que o trem de pouso descolou do monomotor. “O trem de pouso é preso as asas e ele não se garantiu, para não quebar as asas, foi deitado no chão. O deputado saiu de Belém para Altamira”, contou o irmão do parlamentar, assegurando que todos passam bem. “Ninguém se arranhou. Todos bem sem nenhum problema ou arranhão”, disse Marcos.

