Corpo de idosa que residia no distrito de Moraes de Almeida é encontrado boiando em rio no oeste do Pará

Ainda não há informações sobre a identificação da vítima. As autoridades policiais foram informadas e partiram com destino à comunidade para iniciar os procedimentos legais (Foto: Reprodução/Facebook/Portal Obidense)

A suspeita é que a vítima teria caído de uma embarcação que saiu de Santarém rumo à cidade de Juruti. O corpo foi encontrado, por volta das 16h, do último sábado (2).

O corpo de uma mulher, aparentemente idosa, identificada como Benedita Alves de Souza, foi encontrado por pescadores às margens de um rio localizado nas proximidades da comunidade Ilha Grande, região do núcleo Santana, no município de Óbidos, no Oeste do Pará, na tarde do último sábado (2), por volta das 16h.

A suspeita é que a vítima, que residia no distrito de Moraes de Almeida, em Itaituba, teria caído de uma embarcação, quando estava de mudança para a cidade de juruti no Pará.

As autoridades policiais foram informadas e partiram com destino à comunidade para iniciar os procedimentos legais.

A reportagem solicitou mais detalhes sobre o caso para as polícias Civil e Militar, e aguarda retorno.

Siga acompanhando a matéria para mais informações.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/03/2024/11:49:53

