Avião com equipe de Saúde Indígena faz pouso forçado no oeste do Pará; não houve feridos

Aeronave que transportava equipe da Sesai precisou fazer pouco forçado em área rural no oeste do Pará — Foto: Graesp / Divulgação

Os ocupantes foram resgatados por uma aeronave particular e conduzidos para Santarém.

Um avião de pequeno porte realizou um pouso forçado na tarde desta sexta-feira (17) em uma área de fazenda na comunidade de Cuminapanema, localizada entre os municípios de Óbidos e Alenquer, no oeste do Pará. A aeronave retornava de uma missão de 15 dias na aldeia dos Zo’é, e transportava uma equipe de saúde indígena da Sesai (Secretaria de Saúde Indígena).

Segundo informações repassadas para a produção de jornalismo da TV Tapajós, o acidente aconteceu por volta das 15h, sem registro de feridos. O pouso forçado foi necessário devido problemas enfrentados pela aeronave. A suspeita é de uma pane no motor.

Os ocupantes foram resgatados por uma aeronave particular e conduzidos para Santarém. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Santarém chegou a ir até o local do incidente logo após tomar conhecimento da situação, mas de acordo com o tenente coronel Celso Piquet, quando os militares chegaram lá, as vítimas já tinham sido resgatadas em segurança.

Segundo uma familiar de da técnica de enfermagem Sandra Pena, que era uma das ocupantes da aeronave, a profissional de saúde já está em casa com seus familiares.

Por meio de nota, o Ministério da Saúde informou que está levantando informações sobre o caso.

